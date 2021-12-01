Выезды на Грушевского заблокированы полицейскими грузовиками.

Полиция перекрыла проезд к Верховной Раде по ряду прилегающих улиц.

Как передает корреспондент УНИАН, ряд улиц, которые прилегают к улице Грушевского в правительственном квартале перекрыт для проезда автомобилей, в частности перекрестки Грушевского с улицами Липская и Садовая заблокированы полицейскими грузовиками.

Проезд с Шелковичной на Грушевского возможен, так же как и на Крепостной переулок.

Также много полицейских машин и другого спецтранспорта сконцентрировано на площади возле Октябрьского дворца над Майданом Независимости, а на Крещатик полицейские привезли большое количество временных металлических заборов, которые обычно устанавливают, когда перекрывают движение пешеходам.

Читайте такжеЗеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца"Напомним, что 1 декабря глава государства выступил с ежегодным посланием к парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Ранее Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием "представителей России" попытки государственного переворота в Украине. СБУ сейчас расследует это дело.

Как сообщал УНИАН, в 2020 году Владимир Зеленский выступал в Верховной Раде с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины 20 октября.

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Автор: Дмитрий Хилюк