Геннадий Кернес в завещании разделил свое имущество между женой и своими детьми.

Мэр Харькова Геннадий Кернес оставил завещание, в котором фигурируют жена и трое детей.

Об этом рассказал близкий друг Геннадия Кернеса Павел Фукс в интервью Страна.ua.

По его словам, свое имущество Кернес разделил между Оксаной и Родионом Гайсинскими, Кириллом Кернесом и Даниилом Приваловым.

"Никто не остался недопонят. На первом месте Оксана и Родион, которые были рядом с ним до последней минуты жизни. Потом Кирилл и Даниил. Он говорил, что Родион его любит больше всех. Родион от него не отходил", - рассказал Фукс.

Оксана Гайсинская - третья жена Кернеса. Общих детей у них не было, но у Гайсинской есть сын Родион от предыдущего брака. Ему 26 лет и Геннадий Кернес называл его своим сыном.

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Также Фукс подтвердил, что у Кернеса есть дочь, несмотря на отсутствие о ней информации в СМИ.

"Ей 11 лет. Зовут Соня. Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа - просто копия! И внешне, и по характеру", - отметил Фукс.

Смерть Кернеса: что известно

Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите". Все это время, с сентября 2020 года, появлялись слухи о его смерти.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

11 декабря в СМИ появилась информация, что состояние Кернеса ухудшилось. У него отказала вторая почка.

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

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Автор: Александр Топчий