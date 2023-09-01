Самому маленькому ребенку - 2 годика, самому старшему - 16.

Ко Дню знаний в Украину вернулись еще 11 детей, которые были депортированы российскими оккупантами.

"Сегодня начались школьные уроки. И учиться в образовательных учреждениях Украины смогут еще 11 детей. Их удалось вернуть домой после незаконного вывоза оккупантами. ... Это дети, которых незаконно удерживали на временно оккупированных территориях Херсонщины. Среди них шестеро малышей, которые лишены родительской опеки. А у пятерых есть семьи. Но возвращения каждого из них ждали. Самому маленькому ребенку - 2 годика, самому старшему - 16", - сообщили в Херсонской областной военной администрации.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что этих детей смогли вернуть в течение последней недели.

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"Мы работаем над тем, чтобы находить похищенных детей и возвращать их домой. Разработанный по заданию президента план действий Bring Kids Back UA объединяет усилия государства и партнеров. Созданы механизмы для реинтеграции и адаптации похищенных Россией детей, которых удалось вернуть. Только за последнюю неделю мы вернули 11 наших детей", – отметил он.

Депортация детей из Украины - это надо знать

Во время полномасштабной войны против Украины Кремль активно вывозил детей из украинских населенных пунктов на оккупированные территории и в РФ. Украине удалось установить имена почти 20 тысяч детей, которых похитили оккупанты, впрочем реальная численность похищенных детей может быть в 10 раз больше. На территории страны-агрессора детей ждут перевоспитание и незаконное "усыновление".

Дело о депортации несовершеннолетних рассматривает Международный уголовный суд в Гааге, который весной текущего года выдал ордер на арест причастных к преступлению - российского диктатора Владимира Путина и Российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

СМИ также установили, что непризнанный президент Беларуси и его семья причастны к депортации детей из Украины.

Украина стремится вернуть всех депортированных детей. Сейчас известно, что вернуть удалось несколько сотен похищенных несовершеннолетних.

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