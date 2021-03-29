Печерский райсуд принял решение избрать Роману Ратушному мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Суд принял решение избрать лидеру общественного движения «Защитим Протасов Яр» Роману Ратушному меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом судья Печерского райсуда Киева Кристина Константинова удовлетворила ходатайство стороны обвинения.

Согласно решению суда, Ратушному в течение двух месяцев запрещено выходить из дома за исключением прибытия в суд или правоохранительные органы.

Ратушного подозревают в совершении хулиганских действий 20 марта у здания Офиса президента во время акции в поддержку активиста Сергея Стерненко.

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Позиция Ратушного

Судья не приняла во внимание ни одного аргумента стороны защиты лидера общественного движения «Защитим Протасов Яр» Романа Ратушного, подозреваемого в хулиганских действиях возле Офиса президента 20 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после заседания суда журналистам сообщили сам Ратушный и его адвокат Евгения Закревская.

Ратушный отметил, что сейчас пойдет в киевский главк полиции, где его оденут электронный браслет, а затем - в Соломенское райуправление полиции, где поставят на учет у участкового.

Активист также заявил, через домашний арест не сможет посещать судебные заседания по рассмотрению гражданских исков по застройке Протасова Яра и уголовных производств по делам Майдана, где он является потерпевшим.

Он уверен, что такая мера пресечения было принята специально, чтобы лишить его возможности вести общественную деятельность, в том числе участвовать в протестных акциях.

Также Ратушный добавил, что на решение Печерского суда Киева будет подана апелляция.

В свою очередь адвокат Закревская заметила, что судья Кристина Константинова не приняла во внимание ни одного довода стороны защиты, а заявила, что самого факта пребывания Ратушного на акции, который он не отрицает, достаточно для обоснованности подозрения в хулиганских действиях.

Кроме того, она отметила, что в процессуальных документах есть подделки и фальсификации, в частности, вручную исправлена дата сообщения о подозрении с 23 на 24 марта.

Кроме того, по словам Закревской, суд не обратил внимание на то, что в материалах стороны обвинения содержится фото Ратушного, которое вообще сделано в другом месте, в другое время, и на этом фото он одет в другую верхнюю одежду.

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Протесты под офисом президента 20 марта: что известно

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки во внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

23 марта заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на странице в Facebook и на ютуб-канале МВД обнародовал видео с акции возле Офиса президента с перечнем лиц, которые якобы были провокаторами, среди них и фамилия Ратушного. По словам Геращенко, «провокаторы, которые поджигали двери, били окна, призывали к совершению хулиганских действий, - установлены и будут отвечать за свои поступки».

Адвокат Ратушного Евгения Закревская заявила о фальсификации доказательств против ее подзащитного. Также Закревская утверждает, что дело против Ратушного инициировано высшим руководством МВД, чтобы он не мог вести общественную деятельность.

Сам Ратушный заявил, что фото, опубликованное Геращенко в качестве доказательства совершения им правонарушения, не может считаться доказательством, так как на этом фото он в совершенно другой верхней одежде, чем находился 20 марта на Банковой.

Сегодня, 29 марта, суд принял решение избрать Ратушному мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.

Также в совершении хулиганских действий во время акции подозревают еще 5 активистов.

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Автор: Дмитрий Хилюк