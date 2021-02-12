11 и 12 февраля школы и садики из-за непогоды были закрыты.

В Киеве с 15 февраля все школы и садики возобновляют работу в обычном режиме.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

«Коммунальные службы подготовили здания садиков и школ и проверили, в первую очередь, на подключение тепла, так как по прогнозам температура днем ​​должна упасть местами до минус 15. Мы следим за ситуацией и в случае необходимости будем принимать оперативные решения, но сейчас никаких опасений нет, и абсолютно все учебные заведения откроют свои двери в понедельник», - заявил он.

Мондриевский также поблагодарил родителей, которые остались со своими детьми дома, и их работодателей, которые с пониманием отнеслись к ситуации и не стали уменьшать размер оплаты труда своим подчиненным, которые вынужденно остались дома.

Вечером 10 февраля КГГА приняла решение о временном закрытии школ и садиков Киева из-за непогоды 11 и 12 февраля. Чиновники пояснили, что хотят таким образом разгрузить трафик транспорта на дорогах, страдающих от чрезмерных зимних осадков.

Погода в Киеве

С начала недели столица, как и остальные города Украины, страдает от снегопадов. Осадки стали причинами ряда ДТП, пробок и травм горожан. Ситуация с расчисткой улиц тоже остается неутешительной.

12 февраля в Киеве наблюдается небольшой снег и морозная погода.

С 20 февраля синоптики прогнозируют значительное ухудшение погоды с низкой температурой, метелями. Такая ситуация может, по некоторым данным, продолжаться до середины весны.

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Автор: Юлия Янкевич