Лиза попала под ракетный удар русских вместе с мамой во время прогулки.

Погибшая в результате ракетного удара российских войск по Виннице 4-летняя Лиза ранее снималась в рождественском ролике с Еленой Зеленской.

Об этом в Instagram сообщила сама первая леди.

Зеленская рассказала, что познакомилась с ребенком накануне Рождества, и вспомнила, какой ей запомнилась Лиза.

"Мы познакомились с этой замечательной девочкой во время записи видео на рождественские праздники. Светлый, искренний, радостный ребенок, росший в любви. Маленькая озорница тогда успела разрисовать за полчаса красками не только себя, свое праздничное платье, но и всех других детей, меня, операторов и режиссера… Посмотрите на нее живую, пожалуйста", - написала жена президента.

Лиза попала под ракетный удар русских вместе с мамой во время прогулки. Девочка погибла на месте, женщину госпитализировали.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 июля, российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

По данным на 22:00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека госпитализированы 66, продолжается поиск 39 человек. За медпомощью всего на это время обратились 117 человек.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

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