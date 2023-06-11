Существует риск детонации боеприпасов на береговой полосе.

Местных жителей призывают не ходить на берег обмелевшего Каховского водохранилища из-за риска обстрелов со стороны российских оккупантов. Отмечается, что такие случаи уже были зафиксированы.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко отметил, что в связи с обмелением Каховского водохранилища появилось немало желающих посетить его берег. Он подчеркнул, что эта идея "сомнительна" по нескольким причинам.

"Войска РФ на противоположном берегу могут открыть по вам артиллерийский огонь в любой момент. Такие случаи уже зафиксированы", - объяснил председатель РВА в своем Telegram-канале.

Кроме того, добавил он, часть береговой полосы заминирована.

"Отдельно, в ее пределах имеются боеприпасы от артиллерии россиян, которые вошли в речной ил и не сдетонировали. Все это "добро" может взорваться под вашими ногами в любой момент", - написал Евтушенко.

Подрыв Каховской ГЭС - последние новости

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции из Херсонской области к побережью Одесской прибило две речные мины.

Одну из них мужчина принес на свой двор, Он принял мину за газовый баллон. Впоследствии мужчина все же вызвал пиротехников, которые изъяли и обезвредили мину.

Вас также могут заинтересовать новости: