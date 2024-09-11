Подразделения ГСЧС получили критически важную на сегодняшний день высотную технику, - Андрей Залесский

Согласно заключенному в 2024 году контракту с ГСЧС Украины компания "ПРОМЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ" передала все 6 автолестниц Magirus M42L-AS в спасательную службу. Они уже распределены в подразделения, где нагрузка на ресурсы Службы спасения наибольшая. Речь идет о регионах, приближенных к линии ведения боевых действий, а также столице.

Андрей Залесский отметил, что именно этот спецтранспорт неоднократно был привлечен для спасения людей из многоэтажек, ликвидации последствий обстрелов и т.п. Технические возможности автолестницы M42L-AS позволяют выполнять широкий спектр задач, так как рабочая высота 5-секционной лестницы доходит до уровня 10-12 этажа.

Кроме того, люлька имеет грузоподъемность 400 кг и может вместить до 4 человек включительно, а также имеет дублирующий пост управления. Это удобно и эффективно как для оператора автолестницы, так и для спасаемых. Именно эта конструктивная особенность позволяет спасти больше людей при пожаре на верхних этажах домов.

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"Харьков, Киев, Черкассы, Запорожье, Днепр, Николаев: теперь ГСЧС Украины оснащена еще шестью новейшими автолестницами, и это поможет спасателям быть службой номер 1 в Европе", - комментирует ход выполнения условий контракта с ГСЧС официальный представитель производителя Magirus GmbH в Украине Андрей Залесский.

Как подчеркнул Андрей Залесский, значительным преимуществом является скорость полного развертывания автолестницы, которая составляет до 80 секунд, а конструкция опорного устройства спецтехники обеспечивает компактность этого развертывания. То есть автолестница может работать в условиях препятствий в виде узких проездов до места назначения или припаркованных автомобилей, ведь конструкция выдвижных опор позволяет выдвигать их под углом 45 градусов, тем самым уменьшая площадь необходимую для развертывания.