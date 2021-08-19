В целом проект оценивается в 2,2 миллиона евро.

Государственная пограничная служба получила шесть мобильных домиков для служебных собак, шесть автомобильных прицепов и другое кинологическое оборудования в рамках реализации проекта международной технической помощи от США и стран Европы на 4 млн гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве в военном городке пограничников состоялась церемония передачи помощи.

В каждом таком домике разместятся по 4 служебных собаки.

Читайте такжеВ Черновицкой области вблизи границы с Румынией обнаружили застреленного пограничникаКроме того, на базе каждого такого домика можно обустроить полевой вольер для животных. Домики будут использоваться на так называемых зеленых участках границы за пределами стационарных пограничных постов.

На церемонии было передано также кинологическое оборудование, в частности 6 автомобильных прицепов для перевозки домов и другое кинологическое оборудование, в частности, специальные шлеи для служебных собак.

Как отметил журналистам заместитель председателя Госпогранслужбы Сергей Сердюк, кинологическое оборудование - это часть помощи Госпогранслужбе в рамках реализации международной технической помощи "Поддержка Государственной пограничной службы Украины в предотвращении и борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ".

"Это оборудование нам передано на общую сумму более 4 млн грн. А в целом проект, в рамках которого мы получим сканеры, рентгенустановки, оценивается в 2,2 млн евро. Передвижные домики для служебных собак будут использоваться в тех местах, где возникнет потребность сосредоточения всех сил и мер для прекращения нелегальной миграции, и где появится оперативная информация о попытках перемещения через границу оружия и боеприпасов", - сказал Сердюк.

Как ранее сообщал УНИАН, во Львове накануне 30 годовщины Независимости Украины состоялся парад фронтовых собак - участников боевых действий. В мероприятии приняло участие 15 собак и их хозяева - бойцы Нацгвардии, полиции, пограничников и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады

Автор: Дмитрий Хилюк