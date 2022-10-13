Оккупанты смотали две гранаты, прикрепили их к улью, чеки заменили булавками, и капроновой нитью соединили крышку улья и гранаты.

В Буче Киевской области пчелы сами "разминировали" свой улей, который заминировали российские военные во время побега из города.

Об этом сообщили в Telegram Bucha Live.

"Россияне хотели унести чью-то жизнь, а украинские пчелы ее спасли! Саперы Добровольческого формирования Бучанского городского территориального общества №1 в лесу возле поселка Бабинцы обезвредили ловушку, которую "мужественные воины аналоговнетной армии" оставили перед тем, как бежать со стыдом из области", - говорится в сообщении.

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Саперы рассказали, что оккупанты смотали две гранаты, прикрепили их к улью, чеки заменили булавками, и капроновой нитью соединили крышку улья и гранаты.

Замысел был такой, что когда улей откроют, произойдет взрыв. Однако полгода к улею никто не подходил. За это время пчелы залили зажигатели медом и булавки не выскочили.

"Как видите, даже сейчас еще находятся такие ловушки, поэтому если вы заметили опасный объект, леску, проволоку или вещи, которых раньше в доме не было, сразу обращайтесь по телефону оперативной линии, которая работает круглосуточно: +380960042188", - предупредили саперы.

Разминированые деоккупированных территорий

Российские оккупанты, отступая, оставили после себя значительную часть взрывоопасных предметов. Из-за этого в Украине постоянно подрываются гражданские лица. Так, 7 октября в Изюмском районе Харьковской области 47-летняя женщина получила ранения, наступив на мину. Пострадавшая собирала в лесу грибы.

Власти страны предупредили украинцев, что на разминирование территорий уйдет несколько лет. В частности, 9 октября проводили плановое разминирование на территории Бучанского района. Из-за этого жители Киэва и области слышали звуки взрывов.

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