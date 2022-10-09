Звук взрыва в Киеве и области – это плановое разминирование на территории Бучанского района.
Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"Звук взрыва, который могли слышать жители Киевской области до оповещения воздушной тревоги, - плановое разминирование саперами ГСЧС на территории Бучанского района. Взрыв контролируемый", - отметил он.Видео дня
Кулеба подчеркнул, что ликвидация взрывоопасных предметов в Киевской области осуществляется ежедневно.
По его словам, с начала работ в области уже выявлено и ликвидировано более 70 тысяч взрывоопасных предметов.
"Сейчас в области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях", - призвал председатель ОВА.
Война в Украине: ситуация в Киеве
Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве рассказали об обороне в случае нового штурма Россией.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин, вероятно, снова вернулся к идее нового наступления на Киев и может направить свои войска через Беларусь.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.
Как заявлял командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, повторное наступление российских войск на Киев возможно. В то же время для формирования ударных сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца. Впрочем, генерал подчеркнул, что Киев защищен лучше, чем перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.
Но вот после инцидента с Крымским мостом Россия может нанести удары по мостам через Днепр в Киеве, предупреждает Жданов: "Пусть попробуют. Удары в Киеве по мостам через Днепр вполне возможны. Это - война, это возможно".