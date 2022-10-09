Сейчас в Киеве и области продолжается воздушная тревога.

Звук взрыва в Киеве и области – это плановое разминирование на территории Бучанского района.

Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"Звук взрыва, который могли слышать жители Киевской области до оповещения воздушной тревоги, - плановое разминирование саперами ГСЧС на территории Бучанского района. Взрыв контролируемый", - отметил он. Видео дня

Кулеба подчеркнул, что ликвидация взрывоопасных предметов в Киевской области осуществляется ежедневно.

По его словам, с начала работ в области уже выявлено и ликвидировано более 70 тысяч взрывоопасных предметов.

"Сейчас в области продолжается воздушная тревога. Оставайтесь в укрытиях", - призвал председатель ОВА.

Война в Украине: ситуация в Киеве

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве рассказали об обороне в случае нового штурма Россией.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин, вероятно, снова вернулся к идее нового наступления на Киев и может направить свои войска через Беларусь.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае нового наступления с территории Беларуси оккупанты получат ответ от Украины, на который не рассчитывают.

Как заявлял командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, повторное наступление российских войск на Киев возможно. В то же время для формирования ударных сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца. Впрочем, генерал подчеркнул, что Киев защищен лучше, чем перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

Но вот после инцидента с Крымским мостом Россия может нанести удары по мостам через Днепр в Киеве, предупреждает Жданов: "Пусть попробуют. Удары в Киеве по мостам через Днепр вполне возможны. Это - война, это возможно".

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