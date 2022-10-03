Военный летчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов.

В Буче Киевской области простятся с командиром "призраков Киева", полковником Михаилом Матюшенко.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук в Facebook.

По его словам, Михаил Матюшенко героически погиб При выполнении боевого задания еще 26 июня в воздушном бою над Черным морем.

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Он смог провести ночной бой на тренировочном самолете Л-39 против двух российских Су-30. Узнав о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков Матюшенко отправился на южный и восточный фронты.

"Для Михаила Матюшенко это была последняя миссия. Он не вернулся с очередного вылета, и его долго искали. Сегодня он уезжает домой, в Бучу. Давайте достойно встретим и проведем в последний путь Защитника, отдавшего свою жизнь за нас и за Украину. Прощание состоится в понедельник, 3 октября в 14:00, на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1", – отметил Федорук.

Подразделение "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи – Михаил Матюшенко

"Призрак Киева" – это не один летчик, а целое подразделение, которое с начала широкомасштабного вторжения России в Украину выполняет боевые задачи и уничтожает воздушные цели врага.

Известно, что Михаил Матюшенко служил в 40-й бригаде тактической авиации и руководил "призраками Киева".

Военный летчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. До войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний.

"Был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка", – рассказал мэр Бучи.

Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной "Дед" – передавал младшему поколению.

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