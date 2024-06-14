С начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 6,9 млрд грн, из которых более 3,4 млрд грн – на нужды армии в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"В рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест оказал помощь защитникам на сумму более 3,4 млрд грн, и стал крупнейшим частным донором армии. Выпуск стальных изделий компания начала в 2022 году, в частности – наладила технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов", – сказано в сообщении.

Кроме этого, бойцов на фронте защищают более 370 специальных мобильных укрытий-"крыивок" – это еще одна разработка Метинвеста. Также Группа наладила производство подземных командных пунктов, каждый из них состоит из 5-6 мобильных бункеров.

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"Стальной Фронт принял участие в строительстве уже 55 взводных опорных пунктов общей протяженностью более 80 км на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях театра боевых действий. Строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в декабре 2023 года в координации с Министерством обороны Украины и взаимодействии с инженерными войсками", – говорят в Метинвесте.

Также компания наладила системные поставки на фронт техники и оборудования: оборонцы получили уже почти 5 тыс. разведывательных дронов, 2 тыс. единиц высокоточной военной оптики, 450 систем резервного питания, 875 единиц коммуникационного оборудования, более 520 автомобилей различного назначения и 1,4 млн литров топлива для их заправки.

Также Метинвест большое внимание уделяет социальным программам и решению гуманитарных потребностей украинцев. Большинство помощи поступает в рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизни", к которому присоединилось 10 фондов и общественных организаций, а также более 250 компаний-доноров со всего мира. Общая сумма помощи по всем направлениям работы составляет более 430 млн грн – собственных и привлеченных от доноров средств.

Поддержку проекта уже почувствовали более полумиллиона человек. В Украину доставлено 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой необходимости. А больницы обеспечены медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн.

Важное направление работы "Спасаем жизнь" – физическая и психологическая реабилитация пострадавших из-за войны украинцев. Благодаря партнерствам гуманитарного проекта программу протезирования на разных этапах проходят более 100 человек – военнослужащих и гражданских. Также проект помогает обеспечить уникальным оборудованием для ранней вертикализации пациентов 10 реабилитационных центров Украины. А в октябре 2023 года "Спасаем жизнь" стал одним из организаторов проведения более 30 реконструктивных операций на лице и шее для раненых на войне защитников Украины.