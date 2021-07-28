Зачисление на бюджетную форму обучения состоится 9 августа.

Почти 65 тыс. украинских абитуриентов получили рекомендации для зачисления в высшие учебные заведения на бюджетную форму обучения.

Как сообщает Отдел прессы и информации Министерства образования и науки Украины, соответствующие рекомендации появились сегодня в электронных кабинетах на сайте vstup.edbo.gov.ua.

Всего их получили 64 тыс. 976 поступающих на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного и фармацевтического направления). Распределение мест состоялось по алгоритму адресного размещения государственного и регионального заказа.

Документы для зачисления на бюджет такие поступающие должны подать до 18:00 2 августа.

Зачисление на бюджет состоится 9 августа.

Читайте такжеКак подать электронное заявление в вуз: инструкция для выпускников

Не позднее чем 19 августа будет осуществляться перевод на вакантные места государственного, регионального заказа и на места за счет целевых льготных государственных кредитов лиц, зачисленных на обучение за средства физических и/или юридических лиц на основе полного общего среднего образования.

В тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 28 августа, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Все эти заявления автоматически участвуют в конкурсе на контракт.

Сроки приема оригиналов документов на контракт определяет сам вуз, но не позднее 30 сентября.

Вступительная кампания 2021

По данным Минобразования, по количеству заявлений, которые абитуриенты подают на поступление в вузы, лидируют Киевский национальный университет им. Т. Шевченко, Львовский национальный университет им. И Франко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

В десятку самых популярных специальностей входит "Среднее образование" и "Инженерия программного обеспечения".

Автор: Виктория Токарева