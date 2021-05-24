Сегодня, 24 мая, состоится внешнее независимое оценивание (ВНО) по испанскому, немецкому и французскому языкам. Участие в тестировании примут более 3 тысяч абитуриентов.
Читайте такжеОбразовательный омбудсмен объяснил, кому не нужно сдавать обязательное ГИАВНО в этом году будет проходить с соблюдением противоэпидемических правил, ведь в Украине действует введенный из-за коронавируса карантин.
Допуск участников к пунктам начнется в 9:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указан промежуток времени, в который им рекомендовано прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
Что участники ВНО должны иметь при себе
Процедура допуска к пункту тестирования предусматривает прохождение термометрии и идентификации участников ВНО. Вход в них будет разрешен только при наличии следующих документов:
- оригинала Сертификата внешнего независимого оценивания;
- паспорта или другого документа, серию (при наличии) и номер которого указан в сертификате;
- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.
В Украинском центре оценивания качества образования отмечают, что участник не будет допущен к пункту проведения ВНО в случае невозможности предъявления оригинала Сертификата или документа, удостоверяющего личность, а также опоздания.
Что можно и нельзя брать на ВНО
Каждый участник сертификационной работы может взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которыми он сможет воспользоваться при необходимости.
Вместе с тем, запрещается иметь при себе любые средства связи, устройства считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатные и рукописные материалы, не предусмотренные процедурой тестирования. Их нужно оставить в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.
Как будет проходить ВНО 2021 по иностранным языкам
Сертификационная работа по испанскому, немецкому и французскому языкам будет состоять из 59 заданий, которые участники должны выполнить в течение 150 минут. За все правильно сделанные задания можно набрать 72 балла.
Участники начнут работу в тестовой тетради с заданий части "Понимание речи на слух (аудирование)", на выполнение которой будет отведено 30 минут. После этого абитуриенты смогут выполнять задания следующих частей в произвольном порядке.
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