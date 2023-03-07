Новое тематическое видео рассказывает о том, как Россия годами насаждала свою культуру, русифицируя украинские образование, музыку, кино, литературу.

В рамках масштабной инициативы "Плюсуй украинский" 1+1 media совместно с WAW и МКИП продолжают разработку обучающих видео, направленных на популяризацию украинского языка и культуры.

Так, во вторник, 7 марта, авторы проекта опубликовали на своих ресурсах новое тематическое видео, рассказывающее о том, как Россия годами насаждала свою культуру, русифицируя украинские образование, музыку, кино, литературу. В частности, в видеоролике рассказывается то, как РФ продвигала свою пропаганду, финансировала пророссийских политиков и "лидеров мнений" в течение длительного времени.

"По состоянию на 2022 год в Украине из более 4 млн школьников около 450 тысяч изучали русский язык... более того, было аж 424 учебных заведения, в которых обучение осуществлялось полностью на русском языке... в то же время в России не было ни одной школы, в которой бы изучали украинский язык, хотя там проживали миллионы наших граждан", - говорится в видео.

К тому же авторы проекта рассказывают о традиционных нарративах Кремля, которые испокон веков были инструментами ментальной и дальнейшей физической оккупации. А также, традиционно, призывают плюсовать украинский, чтобы сломать риторику Путина и его соратников, доказав: украинский язык - самостоятельная единица героического народа с тысячелетней историей, а не "наречие великого русского".

Тематическое видео доступно для просмотра и распространения на YouTube-каналах: 1+1 media, 1+1, ТСН. А также в социальных сетях Instagram и Facebook – 1+1 media, WAW, МКИП.

Напомним, что ключевая цель роликов, которые публикуются ежесуточно на Digital-площадках и будут транслироваться на телевидении – ввести понятие "информационная гигиена" при потреблении контента среди украинцев и продемонстрировать, как качественно может измениться жизнь каждого, если начать разговаривать на украинском или всячески улучшать свои знания языка. Видео создаются командой WAW: альтернативное медиа. Дополнительно в рамках проекта публикуются интервью с настоящими народными амбассадорами украинского языка. Первыми героями цикла материалов стали TikTok-блогер Андрей Шимановский и певица LELY45.

Справка

7 февраля группа 1+1 media анонсировала запуск проекта "Плюсуй украинский", направленный на популяризацию украинского языка и культуры, искоренение российского контента из медиаполя и формирование привычки общаться как дома, так и в других сферах жизни на украинском. Проект будет реализовываться в течение 2023 года вместе с WAW: альтернативное медиа и при поддержке МКИП.

Основные площадки проекта-Facebook и Instagram 1+1 media, 1+1, WAW и МКИП, YouTube 1+1, страница проекта в TikTok, сайты ТСН.иа, УНИАН, Главред и 1+1, телеканалы 1+1 Марафон, 1+1 Украина, ТЕТ и ПЛЮСПЛЮС.