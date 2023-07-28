Женщина устроила мужчине вынужденный "апперкот" во время драки на пляже.

Мэр советника временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко показал, как в пляжный сезон россиянка превратилась в "халка" и едва не разорвала мужчину во время драки. Ранее он также сообщил о кровавом убийстве оккупантов в одной из многоєтажек города.

Конфликт случился между двумя компаниями отдыхающих мужчин и женщин. Завязалась драка, в которой исход стычки предрешила "мощная" россиянка: она разошлась не на шутку и устроила одному из мужчин вынужденный "апперкот". Соответствующий ролик чиновник опубликовал в Telegram.

В кадре слышен смех и комментарии очевидцев события: "Та сейчас (она - УНИАН) ему еще по яйцам даст", - заявила одна из женщин.

Ее смешками поддержал мужчина, заявив, что "россяинка-халк" - "молодец".

В Белой церкви произошла мощная драка из-за российской музыки

Напомним, 23 июля мощной дракой в Киевской области отметились украинцы, которые рассорились из-за музыки российских исполнителей.

Так, в Белой церкви водитель "Mercedes" слишком громкой слушал "творчество" страны-агрессора поздно ночью. Это не понравилось местным жильцам массива Таращанский: случилась драка, после которой несколько человек обратились за медицинской помощью.

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