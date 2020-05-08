В Украине появились платные камеры в СИЗО (фото)

Платными камерами смогут пользоваться только лица, считающиеся невиновными в совершении преступления.

Министерство юстиции запустило отныне функционирования платных камер с улучшенными условиями размещения в следственных изоляторах.

Об этом в Facebook сообщил глава Минюста Денис Малюська.

Такие камеры, в частности, теперь доступны в столице (4 камеры: одна – двухместная и две – четырехместные). «Остальные украинские СИЗО подтянутся чуть позже», – обещает министр.

Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тысячи гривень за сутки, 8 тысяч гривень за неделю, 12 тысяч гривень за месяц. Оплата со следующей недели будет доступна онлайн на сайте "Онлайн дом юстиции".

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«Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах и на покрытие себестоимости содержания камер с улучшенными условиями», – утверждает Малюська.

По его словам, введение платных камер позволит побороть коррупцию, поскольку средства будут поступать в бюджетный фонд, а также позволит найти дополнительное финансирование для следственных изоляторов.

При этом Малюська отрицает, что идея нарушает права человека и отметил, что речь не о VIP-камерах.

«Это точно не «ВИП-камеры», а как видно из фотографий ничего чрезвычайного мы не предлагаем и не обеспечиваем. Мы предоставляем возможность пользоваться большей чем обычно площадью камер, а также базовым оборудованием вроде холодильника, телевизора или столовых принадлежностей. Ну и ремонт не столетней давности, как это часто случается в наших следственных изоляторах», – подчеркнул министр.

Вместе с платными камерами будут функционировать бесплатные, и их состояние, уверяет министр, не ухудшится, «а наоборот будет улучшено за счет доходов, которые будут генерировать платные камеры».

Платными камерами смогут пользоваться только лица, считающиеся невиновными в совершении преступления.