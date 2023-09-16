Возведенное в 1860-1890 годах историческое здание на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения.

Уникальный комплекс промышленной архитектуры - пивоварни Карла Шульца - признан объектом культурного наследия Киев.

На официальном портале Киева отмечается, что здания на территории исторической Киевской пивоварни не состояли на учете объектов культурного наследия, однако пивзавод Карла Шульца имеет историко-культурную ценность и внесен в перечень объектов XIX-ХХ вв., которым может грозить уничтожение или повреждение.

"Сейчас я подписала приказ о занесении пивоваренного завода семьи Шульц (проспект Голосеевский, 8) в перечень объектов культурного наследия Киева. Кроме того, теперь историческое здание имеет статус только что обнаруженного объекта культурного наследия. Наша работа продолжается ради спасения самобытных памятников, имеющих особую ценность. Сохраним нашу историю", - сообщила директор Департамента охраны культурного наследия Марина Соловьева.

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Она подчеркнула, что возведенное в 1860-1890 годах историческое здание на Демеевке оказалось под угрозой уничтожения.

Согласно сообщению, еще в феврале пивоварню Карла Шульца начали разбирать строители.

"Однако противоправные действия тогда остановила Киевская городская прокуратура. Ведь застройка должна происходить согласно правилам и согласованной документации", - подчеркнули в городской власти.

Уничтожение архитектурных памятников в Киеве - последние новости

10 августа на Подоле в Киеве, несмотря на отсутствие разрешительных документов и сопротивление местных активистов, снесли 200-летнюю старинную деревянную усадьбу. Киевляне были возмущены, а столичные власти заявили, что не предоставляли разрешения на демонтаж и обратятся к правоохранителям для проверки законности действий владельца здания.

Позже исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев прокомментировал ситуацию со сносом старинной деревянной усадьбы на Подоле, которая была возведена в Киеве в 1811 году.

Он отметил, что столица потеряла историческую усадьбу, потому что она не имела никакого охранного статуса. По словам Карандеева, документы, которые получило Министерство, были рассмотрены согласно регламенту и процедуре определенной законодательством и "этот объект попал к нам без какого-либо признака, который мог бы защитить его".

И. о. министра культуры отметил, что по приблизительным оценкам, от 1,5 до 2 тысяч зданий на территории города Киева являются не имеющими никакого охранного статуса, но, тем не менее находятся в зоне исторической застройки.

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