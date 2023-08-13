Киев потерял историческую усадьбу, поскольку она не имела никакого охранного статуса. Таких сооружений, которым может грозить уничтожение, "не одна тысяча", отметили в министерстве.

Исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев прокомментировал ситуацию со сносом старинной деревянной усадьбы на Подоле, которая была возведена в Киеве в 1811 году.

В эфире телемарафона и.о. министра культуры отметил, что столица потеряла историческую усадьбу, потому что она не имела никакого охранного статуса.

По его словам, документы, которые получило Министерство, были рассмотрены согласно регламенту и процедуре определенной законодательством и "этот объект попал к нам без какого-либо признака, который мог бы защитить его".

Видео дня

"Было установлено, что по данному адресу здание не имеет статуса памятника. Не отнесено была даже к только что обнаруженным объектам культурного наследия. Не имело статуса ценной исторической застройки. Более того, оно не значилось даже как значительная или рядовая историческая застройка. Это реестры, я отмечаю, которые ведутся непосредственно городскими властями, то есть местным управлением охраны памятников. В таком случае, предоставление или отклонение проекта обуславливается исключительно памятно-охранными ограничениями, которые действуют в отношении конкретных зданий по историко-архитектурному опорному плану города Киева", - подчеркнул Карандеев.

Он добавил, что после проведенного недавно основательного исследования, оказалось, что даже действующий историко-архитектурный план, который был утвержден городскими властями, не содержит никаких ограничений в отношении этого здания.

"Получилась такая формальность ситуации, когда специалисты министерства культуры не имели абсолютно никаких правовых оснований отказать в согласовании этого проекта. И они поступили согласно действующему законодательству, абсолютно правильно выдав согласительные документы. Скажу так, что формальный отказ был бы расценен как неправомерный и мог быть рассмотрен заказчиком (проекта, - УНИАН) в суде. Это та формальная сторона, которую я могу прокомментировать", - подчеркнул Карандеев.

И.о. министра культуры отметил, что с точки зрения гражданской позиции - очень обидно, что ответственные за охрану культурного наследия Киева специалисты, даже не обратили внимание на старинный объект, расположенный в сотнях метров от их офиса.

"К сожалению, те, кто должен был бы заниматься объектами наследия, а именно, специалисты столичного управления охраны культурного наследия, не нашли возможности на расстоянии буквально 500 метров от своего офиса, обратить внимание на этот объект, придать ему хотя бы малюсенький охранный статус", - констатировал Карандеев.

Он добавил, что все же существуют шансы на ответственность в правовом поле. "Есть один момент, на который я обращаю внимание и правоохранителей, в том числе. То, что в проектных документах, которые указывались на реконструкцию этого объекта, не был указан его снос. То есть, мне кажется, если исследовать правомерность действий застройщиков с этой стороны, то можно будет найти определенные нарушения и вступить в диалог в правовом поле", - пояснил Карандеев.

По его словам, чтобы предотвращать в будущем ситуации со сносом объектов, как внешне не имеющих никакой изысканной архитектуры, но "являющихся свидетелями истории нашей страны, нашего города и столицы", их нужно оберегать и относить хотя бы к наименьшему охранному уровню.

И.о. министра культуры также сообщил, сколько еще сооружений в столице могут быть под угрозой уничтожения из-за отсутствия какого-либо охранного статуса и отметил необходимость специальной программы для выявления таких объектов с целью сохранения наследия.

"Точно отмечу, что таких объектов не одна тысяча. По нашим приблизительным оценкам, от 1500 до 2 тысяч зданий на территории города Киева являются не имеющими никакого охранного статуса, но, тем не менее находятся в зоне исторической застройки. Поэтому, очевидно должна быть специальная программа исследования и обнаружения таких объектов. И она не должна идти в угоду застройщикам или тем, кто желает использовать эти объекты для осуществления реконструкции путем уничтожения и построения новых объектов", - подчеркнул Карандеев.

Уничтожение исторических зданий в Киеве

Как сообщал УНИАН, 10 августа на Подоле в Киеве, несмотря на отсутствие разрешительных документов и сопротивление местных активистов, снесли 200-летнюю старинную деревянную усадьбу.

Киевляне возмущены, а столичная власть заявила, что не предоставляла разрешения на демонтаж и обратится к правоохранителям для проверки законности действий владельца здания.

Вас также могут заинтересовать новости: