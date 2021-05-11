Безумные пробки наблюдаются на всех дорогах к центру столицы.

В первый рабочий день недели после длительных майских выходных в Киеве на дорогах образовались нешуточные пробки. Тысячам автовладельцам и пассажирам наземного транспорта приходится долго добираться в офисы.

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Как свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, очень сложной является ситуация на заездах в город на Правом берегу. На Левом берегу проезд затруднен в районе мостов. Безумные пробки наблюдаются также на всех дорогах к центру столицы.

Так, на правом берегу “стоят” Набережное шоссе и Большая Окружная Дорога. Кроме того, движение затруднено на улице Крещатик и на Владимирском спуске. Также “красные” проспекты: Голосеевский, Вячеслава Черновола, Победы и Степана Бандеры.

Тем временем на левом берегу заметны несущественные пробки на улице Центральной, Дарницкой площади и бульваре Перова. “Стоит” проспект Романа Шухевича. Осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектом Николая Бажана и на Броварском проспекте.

На мостах Метро и Южном движение затруднено в направлении правого берега.

Движение в городе крайне осложнилось из-за аварий, которые случились на главных транспортных артериях. Также ситуацию усугубляет усиленный трафик, присущий для часа пик.

Подробно о ситуации на дорогах можно узнать на Google-карте

Ситуация на дорогах Украины: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко