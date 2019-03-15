Российский суд назначил прения по делу Павла Гриба

Дебаты должны состояться 21 и 22 марта.

Северо-Кавказский окружной военный суд РФ назначил на 21 и 22 марта дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил отец политзаключенного Игорь Гриб. Он отметил, что во время очередного судебного заседания, Павлу в очередной раз стало плохо и пришлось вызвать "скорую".

"Очередной укол и продолжении заседания. Павла тошнит, кружится в голове, но "суд" продолжает свое дело", - отметил он.

Игорь Гриб также добавил, что во всех ходатайствах Павла и адвоката Марины Дубровиной суд отказал.

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"Присутствовал на судебном заседании представитель Посла ЕС в РФ. Присутствовал консул Украины. Ни одного журналиста не было. Павла это очень деморализует. Суд определил 21 и 22 марта 2019 года проведения дебатов. Скоро приговор", - написал отец политзаключенного.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб.

По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики.

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7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО. 22 декабря 2018 года адвокат Дубровина сообщила, что у Павла ухудшается состояние здоровья, парень практически ослеп и стал плохо ориентироваться, у него ухудшилась память.

29 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека заявила, что Гриб находится на грани жизни и смерти и нуждается в немедленной операции на сердце.