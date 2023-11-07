Авторы объявления ссылаются на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В одной из больниц Львова появилось объявление о необходимости общаться в заведении исключительно на государственном языке.

Об этом в своем Facebook сообщил журналист Константин Андриюк. Соответствующее фото он выложил на странице в соцсети.

"В помещении больницы общаются исключительно на государственном (украинском) языке. В случае необходимости вам обратиться к медицинскому персоналу на языке агрессора приходите, пожалуйста, с переводчиком", - говорится в сообщении.

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Авторы объявления ссылаются на статью 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Объявление вызвало большой резонанс в сети. Пользователи условно разделились на два лагеря: одни выступили в поддержку руководства медицинского учреждения, другие настаивают на праве свободно общаться на русском языке в государственных учреждениях.

"Спекуляция на тему языка это туповатое дело для самого языка. Языку нужна протекция как культурному достоянию, а не языковое гестапо", - отметил пользователь под ником "Semkiev Sem".

"Почему украинцы в Эстонии не говорят на эстонском языке, а говорят на русском языке? Может, вы тоже им скажите, что в Эстонии эстонский является государственным языком", - утверждает в свою очередь "Tõnis Bittman".

Между тем пользователь Стефан Машкевич проводит параллель с использованием государственного языка в медицинских учреждениях США.

Тем временем пользователь Сергей Пасюта ссылается на статью 33 того же Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Некоторые пользователи также напоминают о статье 10 Конституции Украины. Там, в частности, отмечается, что в Украине "гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".

В целом мнения пользователей разделились на "за" и "против" необходимости пользоваться в медицинских учреждениях исключительно государственным языком.

Как сообщал УНИАН, громкий языковой скандал разгорелся в Государственном налоговом университете в Ирпене. Преподавательница отказалась вести лекцию на украинском языке и "позволила" студентке не приходить на ее пары.

Отмечается, что инцидент произошел на лекции по философии для первокурсников факультета журналистики. Возмущенные студенты обнародовали соответствующее видео в соцсетях.

В ходе пары одна из студенток попросила преподавательницу перейти на украинский язык, напомнив о полномасштабной войне России против Украины, но Любовь Воробьева отказалась.

"Я вам разрешаю не приходить на лекцию. И в "мудле", и в учебниках все подается на украинском языке – пожалуйста, можете овладевать там. А когда мы встретимся с вами на экзамене, я с вами буду обязательно разговаривать на русском языке" – заявила преподаватель.

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