В Черновицкой области полиция оттеснила пикетчиков, которые перекрыли трассу государственного значения (видео)

Жители Хотина митингуют из-за утвержденного парламентским комитетом проекта постановления о новом районном делении области.

В Черновицкой области группа правоохранителей оттеснила участников акции протеста, которые перекрывали движение транспорта на автомобильной трассе государственного значения.

Как сообщили УНИАН участники пикета, сегодня утром они собрались на трассе в городе Хотине Черновицкой области, где проводили акцию с перекрытием дороги. Такими действиями они выразили свое возмущение утверждением профильным комитетом Верховной Рады проекта постановления, согласно которому в Черновицкой области будет создан новый укрупненный Днестровский район с административным центром в пгт Кельменцы. По мнению участников пикета, центр района должен быть в Хотине.

Из-за перекрытия движения на трассе образовались заторы из грузовиков протяженностью около 3 километров.

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Сегодня вечером к митингующим прибыла группа правоохранителей, которые пытались оттеснить людей с пешеходного перехода, где протестующие перекрывали движение. По словам правоохранителей, они это сделали для того, чтобы пропустить грузовики с топливом. При попытке оттеснить людей между полицейскими и митингующими возникли драки, а водители фур пытались «прорваться» сквозь толпу.

Как известно, сегодня парламентский комитет по вопросам местного самоуправления утвердил проект постановления о новом районном делении областей. Согласно этому проекту, Черновицкая область может состоять из трех округов - Горного с центром в городе Вижница, Черновицкого с центром в Черновцах и Днестровского с центром в Кельменцах.

Жители Хотинского района неоднократно выражали несогласие с предложением Черновицкой ОГА создать Днестровский район с центром в Кельменцах, а не в Хотине.

Как сообщал ранее УНИАН, народный депутат Юлия Светличная считает модель нынешней админреформы, которая предусматривает разделение страны на области, областные центры, укрупненные районы и общины, неоптимальной.

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