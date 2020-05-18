Нардеп Светличная об админреформе: "модель не оптимальна"

По мнению депутата, необходимо точно понимать цели реформы.

Народный депутат Юлия Светличная считает модель нынешней админреформы, которая подразумевает деление страны на области, областные центры, укрупненные районы и общины, неоптимальной.

Об этом депутат заявила в интервью одному из СМИ.

«Думаю, что предложенная модель не оптимальна. Хотя я согласна, что реальная административная реформа давно назрела. Она нужна», – заявила Светличная.

Она отметила, что необходимо точно понимать цели реформы, она должна быть подготовлена и обоснована, необходимо очень аккуратно проходить все этапы её внедрения, иначе она не будет результативной.

«Тут одних идей мало, нужно её правильно реализовывать. Важен же результат, а не процесс. А результат заключается в том, что бы реализованная реформа сделала жизнь людей более комфортной и стимулировала развитие экономики», – считает Светличная.

Как сообщалось ранее, 15 марта Юлия Светличная была избрана народным депутатом Украины на промежуточных выборах по 179 округу в Харьковской области. За неё проголосовали 77,55% избирателей, принявших участие в голосовании.