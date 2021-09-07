В учениях будут участвовать все подразделения полиции и спецназовцы.

В Черновицкой области возможно перекрытие движения и проверка документов на улицах из-за учений Нацполиции, которые продлятся в течение 7 и 9 сентября.

Об этом сообщают на сайте Нацполиции области.

В учениях будут участвовать все подразделения полиции и спецназовцы. Они будут отрабатывать операции в условиях похожих на реальные.

Поэтому могут временно ограничивать или перекрывать движение на дорогах, а также проверять документы, удостоверяющие личность - паспорт или водительское удостоверение.

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"Полиция Черновицкой области призывает жителей и гостей Буковины сохранять спокойствие, с пониманием относиться к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей. Все действия будут происходить в соответствии с действующим законодательством. Информация о ходе учений и связанных с ними ограничениях будет опубликована на официальных информационных ресурсах полиции Черновицкой области", - говорится в сообщении полиции.

Напомним, недавно в Одесской области мчс вместе со спелеологами провели учения в катакомбах, а украинские военные тренировались отбивать вражеские авиаудары с помощью ЗРК.

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Автор: Виктория Гордиенко