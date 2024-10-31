Перед началом нового этапа российско-украинской войны на брифингах президенту США Джо Байдену говорили, что Украина продержится максимум 7 дней.

Перед началом полномасштабной войны РФ против Украины на Западе допускали возможность убийства президента Владимира Зеленского и призывали, чтобы глава государства записал видеозавещание.

Об этом рассказал бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в проекте ТСН USA-UA: Секретные файлы Белого дома. Он отметил, что в феврале – перед полномасштабным вторжением РФ – ему советовали не возвращаться в Киев.

"Мне прислал сообщение один человек, большой друг Украины, и когда я сказал, что я возвращаюсь, он говорит: "Тогда надо, чтобы Зеленский записал видеозавещание – на всякий случай, пусть лежит", – вспомнил Кулеба.

Видео дня

Бывший глава МИД также рассказал, что во время конференции по безопасности в Мюнхене вице-президент США Камала Харрис советовала Владимиру Зеленскому рассмотреть возможность формирования правительства в изгнании и подумать о подготовке Украины к партизанской войне.

Кроме того, по словам дипломата, перед вторжением РФ в Украину на брифингах президенту США Джо Байдену говорили, что Украина продержится максимум 7 дней.

Полномасштабная война РФ против Украины: другие малоизвестные факты

Перед полномасштабным вторжением РФ в Украину вице-президент страны Камала Харрис требовала от президента Владимира Зеленского разработать план передачи власти, который обеспечивал бы стабильность, в случае его захвата в плен или убийства. Такие детали раскрыл в своей книге заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд.

В августе 2022 года издание The Washington Post писало, что планы российского диктатора Путина были очень амбициозными. Хозяин Кремля хотел захватить большую часть Украины, а затем угрожать восточному флангу НАТО. Владимира Зеленского оккупационные войска были готовы убить "если бы этого требовала ситуация".

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