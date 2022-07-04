На видео пропагандистов девочка едва не плачет от счастья и радуется тому, что оккупанты зашли в Лисичанск.

Девочка из Лисичанска поразила Сеть своим "переобуванием". Недавно она пела о свободной Украине, а вчера искренне радовалась, когда оккупанты зашли в город.

Видео с девочкой записали российские пропагандисты, а впоследствии в сети показали, как она до этого пела патриотические украинские песни.

Так, лисичанка встретила рашистов, которые зашли в город. Она с радостью рассказала, что очень ждала оккупантов. При этом девочка подчеркнула, что хотела, чтобы РФ захватила украинский Лисичанск еще с 2014 года. Как отмечают пользователи сети, которые уже узнали маленькую предательницу, на тот момент ей было примерно 6 лет.

Жители Лисичанска быстро сообщили в социальных сетях, что девочку с видео рашистов зовут Полина. Она часто выступала на концертах, пела патриотические песни и с радостью участвовала в мероприятиях, посвященных государственным праздникам.

Однако, как оказалось, девочка умеет очень быстро "переобуваться". Сейчас она называет себя патриоткой РФ и радуется, что рашисты захватили Лисичанск.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине предлагают ввести в школе "русофобию".

Вас также могут заинтересовать новости: