Петиция с соответствующей просьбой о создании в школьной программе нового предмета появилась на сайте президента Украины. Сейчас ее поддержали более 300 человек.

После начала полномасштабного вторжение России в Украину и обличении всех тех зверств, которые творят оккупанты на территории нашего государства, не удивительно, что ненависть ко всему русскому растет с геометрической прогрессией.

В связи с этим на сайте президента Украины создали петицию с призывом ввести в школе дополнительный предмет "Русофобия".

"Прошу вас поддержать петицию по созданию нового предмета в украинской школьной программе, под названием - "русофобия". Или заменить предмет "русский язык и литература", предметом "русофобия". Наши дети - наше будущее!" - говорится в тексте петиции (орфография и пунктуация автора сохранены).

На данный момент обращение подписало более 300 человек из 25 тыс. необходимых.

Отметим, с началом войны в Украине 24 февраля 2022 в обществе идут оживленные дискуссии о возможности изучения языка и литературы российских оккупантов в нашей стране.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень предлагает с 1 сентября заменить в школах дисциплину "русский язык" другими учебными предметами. Он также отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей.

Как сообщил председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, в Украине пересмотрят школьную программу по литературе и истории из-за войны, однако вряд ли полностью откажутся от уроков русского языка в школах, потому что это может нарушить права детей нацменьшинств.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев убежден, что русский язык может преподаваться в общеобразовательных школах в случае, если весь родительский коллектив это будет поддерживать. Он добавил, что русский язык до сих пор для многих граждан остается родным, несмотря на то, что это язык страны-агрессора, и поэтому здесь "надо идти по действующему законодательству".

Вас также могут заинтересовать новости: