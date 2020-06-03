ВР поддержала обязательство пешеходов носить ночью одежду со светоотражателями

За нарушение этого правила предлагается выписывать предупреждение или налагать штраф.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования светоотражательных элементов пешеходами (№ 2694).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 271 народный депутат из 374, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом в Кодексе Украины об административных правонарушениях устанавливается, что неподчинение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения, переход ими проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости без использования светоотражательных элементов, в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других правил дорожного движения - влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан (51 грн).

В законе Украины "О дорожном движении" предлагается установить, что пешеход обязан двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, обочинам, в случае их отсутствия - по краю проезжей части автомобильной дороги или улицы, а в темное время суток или в условиях недостаточной видимости - с использованием светоотражательных элементов (лента, жилет, наклейка).

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