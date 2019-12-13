В Украине впервые наказали пешехода и заставили компенсировать ущерб водителю (видео)

Для привлечения пешехода, у водителя должны быть неопровержимые доказательства - видео с авторегистратора или камер уличного наблюдения и, конечно, свидетели.

Верховный суд Украины обязал мужчину, который нарушил правила дорожного движения и спровоцировал ДТП, возместить водителю разбитое авто на 100 тысяч гривень.

На пешеходном переходе в Украине сбивают до полутора тысяч человек в год. Еще столько же, в тех местах, где переходить дорогу запрещено, говорится в сюжете ТСН.

Но по украинскому закону, если ты водитель, то владеешь "средством повышенной опасности" и, следовательно, виноват без вины. То есть какое бы не случилось ДТП, и кто бы там не был виноват, в первую очередь претензия к водителю. Это прописано в Гражданском кодексе и часто получается, что невиновный водитель платит винуватому пешеходу.

Читайте такжеВ Украине начинают штрафовать водителей за перевозку ребенка без автокресла

Водителям доказать свою невиновность практически невозможно, объясняет юрист, а отсюда и проблема с безопасностью на дороге. "Возникает замкнутый круг: чем больше ДТП с пешеходами, тем больше закручивают гайки водителям, а чем больше такое происходит, тем более безнаказанными чувствуют себя пешеходы", - говорит юрист Вадим Володарский.

Поэтому Верховный кассационный суд Украины впервые принимает решение, чтобы пешеход возместил расходы на разбитое авто - 100 тысяч гривен. "Действительно нарушил правила дорожного движения, и это было установлено во время расследования по делу до привлечения по админ ответственности", - говорят в суде.

Именно после расследования и решения суда первой инстанции, что действия пешехода спровоцировали ДТП, стало возможным лишь кассационный суд назначил возмещение. Это означает, что для привлечения пешехода, у водителя должны быть неопровержимые доказательства - видео с авторегистратора или камер уличного наблюдения и, конечно, свидетели.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных" (№0963).

В частности, изменениями к закону лица, которые движутся в креслах колесных, отнесены к участникам дорожного движения, определены основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.