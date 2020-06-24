Паводки на Западной Украине: в Кабмине объяснили, как будут бороться с "большой водой"

Среди этих мер, в частности, предусматривается: постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер, организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла комплекс неотложных мер по преодолению последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.

Как сообщили в пресс-службе правительства, заседание комиссии состоялось под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля в режиме видеоконференции.

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По итогам заседания было принято протокольное решение по комплексу неотложных мер по преодолению последствий чрезвычайной ситуации. Среди этих мер, в частности, предусматривается: постоянный мониторинг гидрологической обстановки на реках региона с целью своевременного принятия мер, организация всестороннего жизнеобеспечения пострадавшего и эвакуированного населения; надзор за санитарно-эпидемиологической обстановкой, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний из-за загрязнения колодцев.

Кроме того, сообщается, что до 1 июля 2020 года должно быть организовано обследование разрушенных и поврежденных зданий и дорожной инфраструктуры для установления размеров нанесенного ущерба и определения объемов средств, необходимых для их восстановления; пострадавшее население должно получить финансовую помощь от государства.

В то же время, в Министерстве внутренних дел должны организовать охрану объектов критической инфраструктуры, зданий и имущества населения, эвакуированного из опасных территорий.

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