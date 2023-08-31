Замечания Кириленко вызвали волну возмущения в соцсетях.

Бывший народный депутат седьмого созыва Павел Кириленко ("Свобода"), комментируя инцидент с застреленным патрульным мужчиной в Днепре, опозорился сексистским комментарием о том, что профессия правоохранителя – не для женщин.

В своем посте в Facebook он предположил, что патрульный открыл огонь после нападения мужчины на его коллегу только потому, что "не хотел опозориться в глазах своей эмансипированной напарницы, которая для него в глубине подсознания всегда будет оставаться женщиной".

Продолжая, Кириленко добавил, что не все профессии, по его мнению, подходят для женщин.

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"Возьмем хотя бы тот факт, что теперь экипажи патрульной полиции формируются обычно из пары – мужчины и женщины. Все как завещали дегенератки Клара Цеткин и Роза Люксембург. Ну на какого лысого в экипаже полиции теперь должны быть женщины? Не буду рассказывать, что место женщины – Kinder, Küche, Kirche (с немецкого "ребенок, кухня, церковь", устоявшееся выражение, описывающее основные исторические представления о социальной роли женщин в консервативной системе ценностей – УНИАН). Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не надо было пользоваться услугами проституток во время работы? Извиняюсь, но другой пользы от такого тандема я не вижу...", – отметил он.

Сообщение Кириленко вызвало волну возмущения в соцсетях. "Вам Павел, место в Nervenheilanstalt (с немецкого "психиатрическое учреждение – УНИАН), а не выражать свои отвратительные мысли в публичных местах", "Фу, какой вы отсталый пещерный дядька. Вам место на моральной свалке", "Какой у вас "совок" в голове. Аж мерзко", - пишут комментаторы.

Кровавый инцидент в Днепре - что надо знать

Ранее на этой неделе в Днепре патрульный застрелил 38-летнего Джумбери Силогаву, чье авто Jaguar остановили за нарушение правил дорожного движения. В это время в машине кроме Силогавы находились женщина и двое детей, один из которых снял стрельбу на видео.

Применение оружия имело место после того, как между патрулем (женщина-полицейский и мужчина-полицейский) и Силогавой произошел конфликт, во время которого последний, как показали многочисленные видео с места, применил силу против правоохранителей.

Сейчас оба патрульных отстранены и находятся в больнице. Государственное бюро расследования устанавливает детали инцидента,

Событие разожгло широкую дискуссию о правомерности применения полицейским огнестрельного оружия. Полиция призывает не делать преждевременных выводов о виновности патрульных.

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