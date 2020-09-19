Получение "паспорта "ДНР" является главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

Более 550 тыс. человек получили паспорт так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом 18 сентября сообщила "Миграционная служба "ДНР".

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На территории ОРДЛО паспорта выдают с 2016 года. Чтобы его оформить, местные должны стать на электронную очередь в отделении ГП "Почта Донбасса".

Миграционная служба "ДНР" выдала 550 473 паспорта, - отметили там.

Оккупанты определили получение "паспорта" ДНР" главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.

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Автор: Наталия Печиборщ