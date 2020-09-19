На Донбассе продолжают принудительную паспортизацию населения / Фото rbc.ru
Более 550 тыс. человек получили паспорт так называемой "Донецкой народной республики".
Об этом 18 сентября сообщила "Миграционная служба "ДНР".
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На территории ОРДЛО паспорта выдают с 2016 года. Чтобы его оформить, местные должны стать на электронную очередь в отделении ГП "Почта Донбасса".
Миграционная служба "ДНР" выдала 550 473 паспорта, - отметили там.
Оккупанты определили получение "паспорта" ДНР" главным условием для вступления в российское гражданство в упрощенном порядке.
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