Считается, если огонь не сойдет - это будет означать конец света. В этом году он сошел.

Вечером 15 апреля 2023 года Благодатный огонь доставили в Украину. Об этом сообщает ряд СМИ и Волынская епархия ПЦУ.

Благодатный огонь сначала привезли в кафедральный собор Святой Троицы Православной церкви Украины в Луцке, а затем передадут во все храмы ПЦУ, отмечают журналисты.

Огонь доставили из Варшавы по благословению Митрополита Луцкого и Волынского Михаила при содействии "Волынского братства Святого Владимира Великого".

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"В этом году паломническая группа не ездила в Иерусалим за Благодатным огнем. Поэтому средства, которые были направлены для этого, передали на нужды Вооруженным Силам Украины. Однако Благодатный огонь попал в Украину во время пасхального богослужения", — говорится в сообщении Волынской епархии Православной церкви Украины.

Поэтому это событие в этом году историческое: ежегодно огонь доставляют из храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом в Украину, а в 2023-м из-за войны - по суше.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня

В храме Гроба Господня в Иерусалиме 15 апреля, в Великую Субботу, сошел Благодатный огонь, который ждали тысячи паломников со всего мира. Чудо схождения Благодатного огня в этом году произошло в 14:50 по Киеву.

Паломники умывались Благодатным огнем, освящая лица, одежду и приветствовали друг друга на разных языках "Христос Воскрес!"- "Воистину Воскрес!". Это момент всеобщей огромной радости, поэтому в Иерусалиме сложилась традиция поздравлять друг друга с Пасхой сразу после схождения огня.

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