Агентства трудоустройства готовы к возможным осложнениям на границах ЕС в связи с очередной волной пандемии.

Украинцы продолжают ехать на работу в Польшу, но паники, связанной с угрозой военного вторжения со стороны России, пока нет.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

"На нашу телефонную линию звонят и интересуются, как быстро мы можем оформить документы на работу в Польше, и что для этого нужно. Но это пока единичные случаи. Больше украинцы интересуются именно работой в Польше и вопросом, сколько можно заработать", - утверждает генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич.

Однако отмечает, что, закаленные опытом 2014-2015 годов, крупные агентства по трудоустройству готовы к принятию большого количества трудовых мигрантов из Украины.

Также агентства трудоустройства готовы к возможным осложнениям на границах ЕС в связи с очередной волной пандемии.

"В 2020 году мы стали единственной компанией в Польше, которая организовала чартеры для украинцев в Польшу в локдаун. Тогда мы также создали сеть карантинных центров для наших работников. Сейчас мы используем полученный тогда опыт, чтобы подготовиться к новым возможным вызовам и последствиям действий Омикрона и Путина", - говорит Томаш Богдевич.

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Как ранее сообщалось, в январе спрос на вакансии в Польше увеличился на 37,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Упрощение процедуры легализации и трудоустройства повысило заинтересованность украинцами работой в Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что со времени аннексии Крыма Польша стала убежищем для миллиона украинцев из-за агрессивной политики России. Он не видит проблем и с потенциальным ростом трудовой миграции из Украины из-за непредсказуемой ситуации.