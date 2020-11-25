Постановлением также будет оцифрован обмен информацией между роддомами и Минсоцполитики для предоставления «пакета малыша».

Кабинет министров принял постановление о предоставлении при рождении ребенка единовременной помощи «пакет малыша», в которой родителям дают право выбора - получать помощь в денежной или натуральной форме.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, постановлением будет оцифрован обмен информацией между роддомами и Минсоцполитики для предоставления «пакета малыша»

«Постановлением будет заменена бумажная справка о рождении ребенка, которую будут выдавать роддома, на систему обмена информацией между учреждениями здравоохранения и Минсоцполитики», - сказала она.

Согласно пояснительной записке, целью принятия акта является обеспечение предоставления единоразовой помощи «пакет малыша» и определение механизмов его финансирования за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете, планирование объема такой помощи, а также получение денежной компенсации стоимости единоразовой натуральной помощи «пакет малыша».

"Пакеты малыша" в Украине

30 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон "О государственной помощи семьям с детьми" относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша» (№3006а), а 22 октября президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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Автор: Богдан Слуцкий