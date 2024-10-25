Зеленский недоволен количеством забронированных украинцев, правила могут изменить, - СМИ

Минобороны и Минэкономики обсуждают изменения в профильное постановление Кабмина № 76, где речь идет о правилах бронирования.

Украинские компании смогут лишать статуса "критически важных", а значит и права бронировать работников. Президент Владимир Зеленский недоволен большим количеством забронированных украинцев.

Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники. Забронировать работника в ближайшие три недели будет невозможно. Сейчас в Украине продолжается аудит критически важных предприятий. Как говорится в постановлении Правительства от 22 октября, после 15 ноября компании могут потерять право бронировать работников, а процедура бронирования - претерпеть изменения.

"Владимир Зеленский недоволен, что официальную отсрочку от мобилизации получили уже 1,5 млн человек, и их количество за пару месяцев выросло почти вдвое", - рассказал чиновник из команды президента на условиях анонимности.

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Власти решили провести аудит перечня критически важных предприятий до 15 ноября. Одновременно с этим Минобороны и Минэкономики обсуждают изменения в профильное постановление Кабмина № 76, где говорится о правилах бронирования.

В Украине бронирование приостановлено - что сообщалось

В сети появилась информация, что президент Владимир Зеленский якобы возмутился из-за того, что на предприятиях критической инфраструктуры забронировано аж 1,5 миллиона военнообязанных. После этого СМИ писали, что бронирование могут остановить до 15 ноября для проведения аудита.

Член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сказал, что украинскому лидеру могли показать общее количество тех, кто был забронирован, а "это не репрезентативная цифра, которая бы показывала геометрию роста или прогресс роста количества забронированных".

Нардеп добавил, что во время изменения законодательства о мобилизации, значительное количество украинцев, которые имели право на отсрочку, перевели в статус забронированных.

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