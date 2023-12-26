Новый законопроект о мобилизации уберет лазейку с уклонением от мобилизации через получение второго образования.

Военнообязанные мужчины, которые получают второе высшее образование, потеряют право на отсрочку от мобилизации, если Верховная Рада одобрит поданный вчера законопроект. Но таким мужчинам будет разрешено закончить учебный год, свидетельствуют нормы законопроекта об усилении мобилизации №10378.

Указанный законопроект среди прочего вносит поправки в статью 23 действующего закона о мобилизации, которая регулирует вопрос предоставления отсрочки для соискателей высшего образования. Согласно указанной статье, отсрочку от мобилизации имеют "соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формам получения образования".

Теперь же предложено внести изменения в эту статью, добавив к ней следующее уточнение:

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"Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования и получающие уровень образования, который выше ранее полученного по одной специальности (специальности), а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования".

То есть из закона предлагается убрать возможность разночтения, которая давала возможность злоупотреблять получением образования для уклонения от призыва. На практике это будет означать, что отсрочку будут иметь те, кто получают свой первый диплом на дневной форме обучения. Те, кто получают уже второе образование, или учатся заочно, отсрочку от мобилизации больше не будут иметь.

Однако тех, кто таким образом потеряет отсрочку, немедленно отправлять в армию сразу после принятия закона не будут. В заключительных положения законопроекта указано следующее:

"Граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае потери этого права в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" имеют право завершить обучение до конца учебного года со дня вступления в силу этого закона".

Новый закон о мобилизации - последние новости

Как писал УНИАН, в случае принятия нового закона о мобилизации, украинские мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными для службы в армии, должны будут пройти повторно военную врачебную комиссию. Все из-за того, что этим законопроектом предполагается отменить такое понятие как "ограниченно пригодный к военной службе".

Также мы рассказывали, что вместе с усилением мобилизации планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиление ответственности за военные правонарушения. В частности ужесточат наказание за нарушение правил воинского учета и уклонение от мобилизации

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