Мужчине соврали, что его отправят домой.

Российские солдаты расстреляли украинского военнопленного, когда тот пошел в уборную. Перед этим мужчине сообщили, что он отправится домой.

Об очередном военном преступлении армии РФ удалось узнать благодаря перехваченному разговору одного из оккупантов со своей матерью. Запись беседы опубликовала Служба безопасности Украины в своем официальном Telegram-канале.

"Он там в туалет хотел сильно. Ему сказали: "Сейчас домой поедешь. Иди, говорят, в туалет сходи, и поедешь". Все, он пошел — мы его в спину [расстреляли]", — заявил оккупант.

Рассказ российского солдата поразил его мать, однако женщина ответила в духе пропаганды РФ: "Вот они так и делают, свол*чи". Рашист на это возразил, что украинского военнопленного убили именно оккупанты.

Мать отказывалась верить и спросила, куда отправляют схваченных украинцев. А оккупант в ответе снова подтвердил военные преступления России: "Да я говорю, никому их не отдают. Вот, все, его расстреляли".

Напомним, недавно издание CNN опубликовало видео, на котором показано, как российские солдаты убили двух мирных граждан. Они открыли огонь в спину, когда люди просто шли по улице. Согласно данным журналистов, расстрел произошел 16 марта, а украинцы не пытались вступать в бой с оккупантами. В МВД уже выяснили имена рашистов, которые совершили это преступление.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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