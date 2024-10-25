Исследования показали, что смена времени негативно влияет на здоровье человека, напомнили депутаты Европарламента.

Депутаты Европарламента направили главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен требование выполнить обещание отменить перевод времени с зимнего на летнее и обратно, пишет Bild.

"Исследования показали, что смена времени негативно влияет на режим сна, повышает риск инфарктов и инсультов и может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Расчет на экономию энергии совершенно не оправдался"", - говорится в письме 66 депутатов.

В Bild напомнили, что проведенный в 2018 году опрос показал, что 84% граждан ЕС устали от перевода времени. В итоге Европарламент проголосовал "за" его отмену, и тогдашний глава ЕС Жан-Клод Юнкер пообещал исполнить указанное решение. В 2019 году Урсула фон дер Ляйен сменила Юнкера на посту и таким образом унаследовала данное обещание.

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"Сделать это (отменить перевод часов - УНИАН) помешали пандемия и неповоротливость бюрократов на уровне национальных правительств. Теперь о переводе времени вспомнили вновь. За дело должны взяться министры транспорта", - пишет Bild.

Перевод часов в Украине - что сообщалось

Напомним, в ночь на воскресенье, 27 октября, в Украине должен в последний раз состояться переход на зимнее время.

Однако, как писали в BBC News Украина со ссылкой на источники, президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать законопроект об отмене перевода часов.

Известно, что ранее его еще 21 августа подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, после чего документ направили президенту. Однако Зеленский до сих пор не поставил на нем свою подпись.

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