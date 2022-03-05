Советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарина Герасимчук отмечает, что от оружия российских оккупантов погибли уже по меньшей мере 32 украинских ребенка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время телемарафона.

"По состоянию на 9 часов 5 марта от оружия российских оккупантов погибло уже по меньшей мере 32 и ранено 70 ни в чем не повинных детей", - подчеркнула Герасимчук.

Она также сообщила, что в результате полномасштабных боевых действий уничтожены, в частности, детские сады в Станице Луганской, Северодонецке и Ахтырке, а также родильные дома и школа в Житомире и в Киевской области; учебные заведения в Харькове.

Герасимчук также отметила, что около 1,5 млн детей находятся на территориях, находящихся в осаде. Среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью.

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