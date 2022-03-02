Соответствующее постановление принято Кабинетом министров Украины 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Срок действия паспортов Украины для выезда за границу с 1 марта может продлеваться на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы Украины в социальной сети Facebook.

"С 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может продолжаться на 5 лет!"- говорится в сообщении.

В частности, соответствующее постановление принято Кабинетом министров 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей осуществляется вклеивание фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

"Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины", - говорится в сообщении.

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