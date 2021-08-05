Госаудитслужба имеет замечания к деятельности двух районных администраций Львова.

Госаудитслужба Украины требует от дворников Львова вернуть премии, полученные в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

Там отмечается, что в среднем львовские дворники получат зарплату в 5-7 тысяч гривень. В прошлом году из-за большой нагрузки в связи с коронавирусом им выплатили дополнительные премии.

"Специалисты Госаудитслужбы назвали это нарушением. Среди других абсурдных замечаний аудиторов - это уборка города зимой и посыпка улиц пескосмесью. Все эти замечания Сиховская и Галицкая районные администрации оспаривают в судах. Замечания аудиторов ставят под угрозу жизнедеятельность города и работу критической инфраструктуры Львова", - заявили в мэрии.

Отмечается, что среди замечаний аудиторов являются такие, как дежурство специальной техники для зимнего содержания улиц, посыпку улиц противогололедными материалами по показателям среднесуточной температуры; а также то, что районные администрации пополняли средствами уставные капиталы коммунальных предприятий, из которых выплачивали премии дворникам.

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На сайте Госаудитслужбы сообщается, что специалисты Западного офиса выявили финансовых нарушений на сумму 49,3 миллиона гривень в деятельности двух районных администраций Львова.

"Сиховская РА выплатила 11,9 млн грн и Галицкая РА – 10,5 млн грн за дежурство специальной техники для зимнего содержания улиц. Фактически машины простаивали в гаражах в ожидании ухудшения погодных условий для дальнейшей механизированной уборки территории. Тогда как за работу спецтехники, то есть фактическую уборку, Галицкая РА оплатила 5,8 млн грн и Сиховская РА – 14,7 млн грн. в то же время с 11,9 млн грн, уплаченных Сиховской РА за дежурство спецтехники, почти 2,4 млн грн потрачено свыше объемов, определенных плановой сметой", - говорится в сообщении.

Автор: Юрий Годован