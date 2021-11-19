Сама женщина во всем обвиняет Службу по делам детей Широковского района, где ей перестали начислять выплаты на детей.

В Кривом Роге мать-кукушка оставила 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Она объяснила, что ей перестали выплачивать пособия на детей и не стало за что жить.

Как сообщили ТСН в службе по делам детей исполкома Криворожского горсовета, сейчас женщине помогают собрать документы.

"Сейчас Служба по делам детей пишет письма в несколько инстанций, чтобы предоставили необходимые справки женщине, чтобы она смогла оформить пакет документов на получение выплат", - рассказала главный специалист Службы по делам детей исполкома Криворожского горсовета Юлия Еланцева.

В настоящее время брошенные дети находятся в Центре реабилитации в Кривом Роге.

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Как стало известно ТСН из собственных источников, 34-летняя мать девятерых детей ни дня нигде не работала. Все это время жила за счет соцвыплат. Как только перестала их получать, собрала вещи детей и их свидетельства о рождении и привела под стены горисполкома и оставила, а сама пошла с сожителем, который, по словам собеседника, имеет две судимости.

"От детей избавилась, как от хлама, а сожителя оставила. Говорить о том, что у нее не было времени собрать нужные документы - странно. Поскольку она нигде не работает и во времени неограничена", - прокомментировал ситуацию источник.

Сама женщина во всем обвиняет Службу по делам детей Широковского района, где ей перестали начислять выплаты, поскольку она официально неразведена, а для оформления бумаг должна быть справка о доходах мужа, которую она не предоставила.

Бабушка детей утверждает, что семья влезла в кредит размером $11 тыс., чтобы приобрести жилье, и сейчас выплачивает долг.

"Она детей не выбросила, а привезла в горисполком просить о помощи", - говорит бабушка детей Ирина Васильевна.

Она пожаловалась, что мать детей не пускают их проведать в Центре социально-психологической реабилитации. В центре объясняют отказ карантинными мерами.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что в Кривом Роге мать оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием городского совета. Женщина объяснила, что пошла на это из-за сложных жизненных обстоятельств. "Не хочу больше морить их голодом. Я знаю, что государство их прокормит, тем более там 7 пацанов растет - они будут защищать Украину", - сказала она.

Автор: Виолетта Орлова