Для военных пенсионеров с инвалидностью размер повышения в среднем составил 995 гривень

С 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривень повышены пенсии для 486 тысяч 796 военных пенсионеров.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины на официальном сайте.

"С 1 марта 2022 года в среднем на 787 гривень повышены пенсии для 486 796 военных пенсионеров. Это люди, которым пенсия назначена по Закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", - говорится в сообщении.

Кому и насколько подняли пенсии:

для 368 тысячи 333 военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет, размер повышения в среднем составил 837 гривень;

для 39 тысяч 235 военных пенсионеров, получающих пенсию по инвалидности, размер повышения в среднем составил 995 гривень;

для 79 тысяч 228 получателей пенсий в случае потери кормильца размер повышения составил 451 гривню.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что государство выполняет все обязательства по выплате пенсий и заработных плат рабочим бюджетной сферы.

В свою очередь Всемирный банк решил выделить Украине дополнительно 723 миллиона долларов для "выхода из чрезвычайной экономической ситуации". Отмечается, что скорая поддержка поможет правительству предоставлять критически важные услуги украинским гражданам, в частности, платить заработную плату работникам больниц, пенсии пожилым людям и социальные выплаты для уязвимых слоев населения

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