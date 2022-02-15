Закон также предусматривает индексацию пенсий военнослужащим, ученым, должностным лицам органов местного самоуправления и государственным служащим.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования пенсионного законодательства" (№4668) проголосовали 352 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Закон предусматривает также осуществление ежегодной индексации пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях, назначение досрочной пенсии по возрасту за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями в организации производства и другими условиями; назначение досрочно пенсии матерям (родителям) детей, больных тяжелым, редким заболеванием, которым не установлена инвалидность;

увеличение возрастного порога определения ребенка лицом с инвалидностью с детства с 16 до 18 лет; установление, что нетрудоспособными членами семьи также считаются муж (жена), отец, мать, если они достигли возраста 65 лет;

устранение разницы в размерах надбавок за одинаковую продолжительность более позднего выхода на пенсию, которая сейчас в некоторых случаях отличается в несколько раз в зависимости от времени выхода на пенсию (до или после 2004 года).

Повышение пенсии:

С 1 декабря 2021 года в Украине для всех категорий пенсионеров минимальная пенсия была увеличена с 1854 до 1934 гривень.

17 декабря 2021 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что размер средней пенсии в Украине в декабре этого года достиг почти 4 тысяч гривень.

9 сентября 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает ежегодную индексацию пенсий 1 марта.

В Украине с 1 января 2022 года были повышены размеры пенсионных выплат для лиц, получивших инвалидность в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил об индексации пенсий с 1 марта 2022 года на 14% для всех украинских пенсионеров.