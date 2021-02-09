Лишь 13,8% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Около 70% опрошенных украинцев считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного социологической службой Центра Разумкова исследования, которые есть в распоряжении УНИАН.

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По данным социологов, лишь 13,8% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 69,8% придерживаются мнения, что события развиваются в неправильном направлении. Затруднились ответить - 16,5% опрошенных.

Также, 69% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как «очень плохую» или «достаточно плохую» (и только 2% ˗ как «хорошую» или «очень хорошую», а 26% ˗ как «не плохую и не хорошую»).

При этом, несколько лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (43% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохой, 46% ˗ как «не плохой и не хороший»), 7% ˗ как «хороший» или «очень хороший».

Кроме того, граждане не слишком верят в быстрые изменения в экономической сфере: только 7% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 8% надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Заметно чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 32% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 24% ˗ что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за три месяца существенно не изменится (соответственно 48% и 53% не ожидают изменений в этих сферах).

Вместе с тем ожидания изменений в экономической сфере являются менее пессимистичными, чем в декабре прошлого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидал 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи ˗ 32%).

Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих за этот период, что экономическая ситуация в стране и благосостояние семьи улучшится, ухудшится или не изменится, мало отличаются и находятся в диапазоне от 19 до 25%.

16% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 51% ˗ что она способна преодолеть в более отдаленной перспективе, а 20% ˗ что не способна их преодолеть.

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 29 января по 3 февраля 2021 года. Методом интервью «лицом к лицу» было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко