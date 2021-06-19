Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что сейчас вся система военного образования в Украине активно работает над трансформацией образовательных процессов.

С сентября 2021 года обучение офицеров оперативного и стратегического уровней в Украине будет проходить по обновленной программе с учетом стандартов НАТО.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Министерство обороны Украины уверенно движется к достижению очередного этапа военной реформы, в результате которой Вооруженные силы будут обладать оперативными боевыми способностями в соответствии со стандартами НАТО. Особую актуальность это приобретает после подтверждения на саммите Альянса 14 июня перспектив членства Украины в НАТО", – заявил Таран.

Он отметил, что сейчас вся система военного образования в Украине активно работает над трансформацией образовательных процессов.

"Рад анонсировать, что уже с сентября 2021 года подготовка офицеров оперативного и стратегического уровней в университете будет проходить по обновленным образовательным программам, разработанным с учетом натовских процедур планирования и принятия военных решений", – пояснил Таран.

Путь Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена четко прояснить возможность получения Украиной ПДЧ в НАТО. В частности, глава Украинского государства хочет четко услышать от президента США Джо Байдена "да" или "нет" относительно ПДЧ для Украины.

В свою очередь, Байден подчеркнул, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в Организацию Североатлантического договора (НАТО), но Украина должна очиститься от коррупции. Президент США заявляет, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить План действий по членству в Альянсе.

В коммюнике глав государств и правительств 30 стран-членов НАТО по итогам их саммита в Брюсселе сказано, что Украина станет членом НАТО с помощью ПДЧ.

"Мы подтверждаем принятое в 2008 году решение на Бухарестском саммите, что Украина станет членом Альянса благодаря Плану действий относительно членства (ПДЧ), который является неотъемлемой частью процесса", - отмечается в коммюнике.

"Мы твердо выступаем в поддержку права Украины решать собственное будущее и внешнеполитический курс без внешнего вмешательства. Годовые национальные программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, касающиеся ее стремлений относительно членства в НАТО. Украина должна в полной мере использовать все имеющиеся инструменты под эгидой Комиссии Украина-НАТО для достижения ее цели в воплощении принципов и стандартов НАТО ", - отмечают лидеры НАТО.

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Автор: Олег Давыгора