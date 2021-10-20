Из лагерей в Сирии уже освобождены 4 женщины и 18 детей.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала об освобожденных украинцах из лагерей для беженцев в Сирии.

На своей странице в Facebook омбудсмен напомнила, что 19 октября завершилась очередная операция по возвращению украинцев из лагеря для беженцев "Родж" в Сирии.

"Благодаря совместным действиям и проведенным операциям по возвращению граждан Украины из лагерей в Сирии уже освобождены 4 женщины и 18 детей. Сейчас работа по освобождению украинских граждан продолжается", - отметила Денисова.

По ее словам, семьи, которые уже вывезены из лагеря "Аль-Хол", пока находятся в режиме ожидания возвращения в Украину из-за карантинных мероприятий.

Читайте такжеВ Крыму незаконно осужденного украинца увезли из СИЗО - адвокат"Обращаю внимание государственных органов власти на необходимость оказания поддержки украинским семьям с детьми, которые вернулись из лагерей для беженцев, для их скорейшей адаптации и социализации", - подчеркнула омбудсмен.

Напомним, что 19 октября успешно завершилась четвертая операция по эвакуации граждан Украины из региона северо-восточной Сирии. Там остается 11 семей граждан Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи